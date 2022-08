MotoGP Austria: il segreto per vederla gratis in streaming

Tutto è di nuovo pronto per dare spettacolo durante una delle settimane più gettonate per le ferie italiane. Stiamo parlando della MotoGP che farà sentire i suoi motori dal circuito di Spielberg con il GP d’Austria.

Si tratta di una tappa davvero attesa dagli appassionati delle due ruote. La diretta della gara è programmata per domenica 21 agosto 2022 alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW TV o Sky Go.

Comunque esiste anche un segreto che vi permetterà di vedere questa gara in live streaming gratis. Per farlo però dovete installare sul vostro dispositivo una buona VPN capace di aggirare le limitazioni geografiche delle principali piattaforme.

Il nostro consiglio si posa su NordVPN. Questo provider è il migliore che c’è per chi è solito usare la connessione internet per guardare film, serie TV ed eventi sportivi in streaming live e on demand. Tra l’alto oggi la trovi in offerta a un prezzo speciale.

MotoGP d’Austria: il calendario delle gare

Da oggi ci aspetta un calendario fitto di appuntamenti che saranno conditi da forti emozioni e incredibili sorpassi. Come ogni weekend che si rispetti la MotoGP ci terrà incollati agli schermi in una 3 giorni decisamente spaziale anche con il Gran Premio d’Austria:

Venerdì 19 agosto

8:55 prove libere 1 Moto3

9:50 prove libere 1 MotoGP

10:50 prove libere 1 Moto2

11:50 paddock live

13:00 paddock live

13:10 prove libere 2 Moto3

14:05 prove libere 2 MotoGP

15:05 prove libere 2 Moto2

16:00 Paddock Live Show

16:30 Talent Time

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

16:20 Moto E – Race 1

17:00 Paddock Live Show

17:30 Talent Time

17:45 conferenza stampa qualifiche (differita)

8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP (differita su TV8 dalle 17.15)

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

17:00 Moto E – Race 2 (differita)

Come vedere il GP d’Austria in streaming gratis

È evidente dal calendario che la programmazione proposta arriva direttamente da Sky che detiene i diritti per la trasmissione in diretta della MotoGP. Tuttavia puoi vedere il Gran Premio d’Austria gratis in streaming attivando NordVPN e collegandoti a uno di questi channels aggiornati:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Channel 5 (Free);

LiveTV (Free);

TV8 (Free differita).

Ovviamente utilizzare una buona VPN fa bene anche a chi fruisce dei contenuti tramite streaming con NOW TV o sul sito internet di TV8 perché i server ottimizzati di NordVPN migliorano notevolmente la velocità di connessione. La larghezza di banda illimitata garantisce una maggiore stabilità evitando fastidiosi buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.