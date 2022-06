MotoGP Assen: come vedere il GP di Olanda in streaming

Dopo il successo di Fabio Quartararo a Sachsenring, la MotoGP questo weekend fa tappa ad Assen per il Gran Premio di Olanda. Anche questa gara è attesissima soprattutto per i fan della Ducati. Infatti, i due piloti dovranno reagire dopo l’insuccesso sul circuito tedesco.

Perciò grande attesa per la prossima gara che andrà in onda domenica 26 giugno alle ore 14. Nondimeno, con oggi, venerdì 24 giugno, inizierà la programmazione serrata del GP di Olanda con le prove libere. In questa tre giorni sapremo anche quale sarà la griglia di partenza a seguito delle qualifiche.

Quindi, per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti di Moto2, Moto3 e MotoGP, prendete nota del calendario completo della MotoGP di Assen. In questo modo sarete sicuri di gustarvi ogni momento incredibile di questo Gran Premio attesissimo.

Come sempre per vedere tutta la programmazione in live streaming è importante installare una buona VPN sul vostro dispositivo. Questo non solo vi garantirà l’accesso alle trasmissioni se per qualsiasi motivo siete all’estero, ma migliorerà nettamente velocità e stabilità della connessione.

Il nostro consiglio è di

MotoGP di Assen: il calendario completo del GP di Olanda

. Si tratta di una soluzione completa ed efficace. Non solo i suoi server sono tutti ottimizzati per lo streaming, ma l’app si aggiorna costantemente per aggirare le limitazioni geografiche imposte da queste piattaforme. Inoltre, fornisce anche protezione da qualsiasi minaccia online.

Scopriamo quindi il calendario completo della MotoGP di Assen. La programmazione del GP di Olanda riprende gli orari e gli appuntamenti di Sky, visto che anche quest’anno ne detiene i diritti. NOW TV e Sky Go sono le due alternative per vedere le gare in streaming. Mentre TV8, sul sito ufficiale, trasmetterà la differita on demand.

Venerdì 24 giugno

8:55 Prove libere 1 Moto3

9:50 Prove libere 1 MotoGP

10:50 Prove libere 1 Moto2

11:50 Paddock live

13:00 Paddock live

13.10 Prove libere 2 Moto3

14:05 Prove libere 2 MotoGP

15:05 Prove libere 2 Moto2

16:00 Paddock Live Show

16:30 Talent Time

8:55 Prove libere 3 Moto3

9:50 Prove libere 3 MotoGP

10:50 Prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 Qualifiche Moto3

13:30 Prove libere 4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

16:10 Moto E – Race 1

16:45 Paddock Live Show

17:15 Talent Time

17:30 Conferenza stampa qualifiche (differita)

8:55 Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 Gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 Gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 Gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

17:00 Moto E – Race 2 (differita)

Come vedere il GP di Olanda in streaming live e on demand

Come anticipato, la Moto GP di Assen sarà visibile in streaming live e on demand grazie a tre soluzioni messe a disposizione da Sky. Per le dirette sarà necessario attivare un abbonamento, se già non lo avete, mentre per la differita della gara principale basterà collegarsi al sito Web di TV8:

NOW TV , la piattaforma di streaming on demand gestita da Sky;

, la piattaforma di streaming on demand gestita da Sky; Sky Go , l’app che rendere portatile l’abbonamento con la PayTV;

, l’app che rendere portatile l’abbonamento con la PayTV; TV8.it per vedere la differita on demand in streaming.



FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid).

potrete anche vedere tutte le gare della MotoGP live streaming tramite alcuni servizi prestabiliti. Una volta installata la vostra VPN dovrete collegarvi a uno di questi qui sotto elencati:

