Un nuovo rumor sul Motorola Moto G Stylus 5G 2021 ci rivela che il telefono avrà una potente batteria e un chip con clock fino a 2GHz.

Moto G Stylus 5G 2021: rumor

L'atteso smartphone di Motorola, per la gioia dei fan del marchio, è stato individuato in diversi elenchi di certificazioni con il numero di modello XT2131. Il Bluetooth SIG ha, infatti, rivelato che il Moto G Stylus 5G 2021 includerà la connettività Bluetooth 5.1, mentre un altro elenco su UL Demko ha raccontato che lo smartphone contemplerà una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W.

Ma non è finita, dato che un test di Geekbench che ha evidenziato che il dispositivo sarà alimentato dal chipset Snapdragon 480 5G (chipset 5G entry-level di Qualcomm), abbinato a 6 GB di RAM. Inoltre, il celebre sito ha assegnato al terminale in arrivo 502 punti nel test single-core e 1.651 punti in quello multi-core; sul lato software, il telefono conterà – stando a Geekbench – sul sistema operativo Android 11.

Il Moto G Stylus 5G 2021 – il cui nome in codice è Denver – dovrebbe avere in dotazione un modulo posteriore a quattro fotocamere con uno obiettivo primario da 48 MP, supportato da una cam ultrawide da 8 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sull'area anteriore, alloggiata in un foro nel display, dovrebbe ospitare una selfie-camera da 16 MP. Sul lato design, il telefono – che, stando alle indiscrezioni più recenti, dovrebbe vantare uno schermo LCD da 6,8 pollici con risoluzione FHD + – dovrebbe ospitare nella parte inferiore: il jack audio, una porta USB-C, una griglia per lo speaker e un'area per lo stilo; l'area superiore del device, invece, dovrebbe essere pulita.

Motorola

Smartphone