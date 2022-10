Il motivo per cui tutti devono installare un antivirus è spaventoso

Nessuno è più al sicuro. È questa la certezza che sta diventando sempre più chiara in merito a connessione e navigazione online. Le minacce del Web stanno impazzando e il numero delle vittime, che cadono nelle loro trappole, cresce ogni giorno di più. Ecco perché è importantissimo che tutti installino un antivirus sui propri dispositivi.

E se ancora pensi che i giovani siano i più esperti in quest’era digitale, ti dovrai ricredere dopo aver conosciuto la ricerca di SoSafe, azienda leader nel settore della sicurezza informatica. Infatti, una recente indagine ha rivelato che sono i giovani a essersi aggiudicati il tasso di probabilità più elevato di cliccare su un link contenuto in un’email dannosa di phishing.

La fascia interessata, che rappresenta ben il 29% degli intervistati, è compresa tra i 18 e i 39 anni. Ciò vuol dire che non esiste un’età sicura contro il phishing. Tutti possono finire nella trappola di queste truffe online senza nemmeno rendersene conto. A volte, come hanno spiegato i ricercatori di SoSafe, anche solo per curiosità.

Tutto questo rivela una nota dolente: ancora troppo pochi utenti hanno chiaro in mente quanto sia indispensabile dotarsi di un sistema antivirus completo. Cosa vuol dire completo? Semplicemente che integri tutte le funzionalità necessarie per restare al sicuro. Bitdefender, da punto di vista è il migliore, perché integra anche una difesa contro il phishing.

Antivirus per tutti: la nuova necessità del 2023

Se il 29% dei giovanissimi ha un tasso di probabilità più alto di fare click su un’email phishing e il 19% è per gli utenti dai 50 anni in su, è chiaro che tutti abbiamo una necessità impellente. Dobbiamo installare un sistema antivirus che ci protegga da queste minacce. Niklas Hellemann, cofondatore di SoSafe, ha spiegato:

Anche chi pensa di avere una migliore comprensione di questi rischi è spesso vulnerabile. I criminali informatici oggi utilizzano un’ampia varietà di tattiche psicologiche che sfruttano le emozioni umane. Avere consapevolezza dell’ampia gamma di minacce esistenti gioca un ruolo assolutamente cruciale nella costruzione di una cultura della sicurezza informatica.

Se all’apparenza sembrerebbe una scelta facile – vado su internet, spulcio qualche elenco sui migliori antivirus e scelgo quello che mi piace di più – in realtà è più difficile di quanto si pensi. Non basta scegliere per “simpatia” o prezzo, ma occorre conoscere bene qualsiasi minaccia del Web e di conseguenza optare per una soluzione che protegga da tutte.

Ad esempio, oggi gli attacchi phishing sono all’ordine del giorno. L’unico antivirus che integra una difesa specifica contro simili minacce è Bitdefender Premium Security. Sarai davvero al sicuro una volta installata la sua app su tutti i tuoi dispositivi. Avrai uno scudo protettivo professionale e completo contro qualsiasi virus, tracker e curioso del Web.

