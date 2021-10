Mortal Kombat 11: l'edizione Ultimate costa sempre meno

Un titolo come Mortal Kombat 11 non puoi non averlo sulla tua Xbox. L'edizione Ultimate ti sta persino aspettando su Amazon a un prezzo veramente basso, ti parlo di soli 19,99€. Praticamente con un ribasso del 67% lo paghi meno della metà.

Le spedizioni sono immediate quindi tempo di ordinarlo e lo ricevi in appena qualche giorno. Ovviamente non paghi alcun costo di spedizione.

Mortal Kombat 11: cosa include al suo interno la Ultimate Edition

Compatibile sia con Xbox Series X che Xbox One, Mortal Kombat 11 è un titolo veramente imperdibile. Pieno di Azione, appartiene ovviamente alla categoria picchiaduro quindi se sei amante del genere ti sto invitando praticamente a nozze.

Presenta ben tre modalità di gioco per non annoiarti mai e grazie alla versione Ultimate puoi fare affidamento anche a contenuti aggiuntivi. Prima di scoprire quali sono, ti svelo che questa è una nuova storia costituita da diverse riprese in stile cinematografico. Ti dovrai calare nei panni di svariati personaggi del passato e del presente in quella che può essere definita come una narrazione che sfida le leggi dello spazio-tempo.

Vivrai due storie differenti e conoscerai tutti e 37 i kombattenti potendo giovare di tutte le arene, le fatality e così via. In particolar modo sono inclusi in questa versione:

Il Kombat Pack 1;

L'espansione AfterMath;

Kombat Pack 2.

Sei interessato? Allora approfitta della promozione e acquista subito Mortal Kombat 11 su Amazon a soli 19,99€. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per i clienti standard che risultano idonei.