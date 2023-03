Monza-Cremonese: streaming, orario e formazioni

Segui Monza-Cremonese in streaming. Il live match sarà disponibile sabato 18 marzo 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 15:00. Abbonati subito a partire da 29,99 euro al mese con DAZN per non perderti nemmeno una delle partite di campionato italiano in diretta esclusiva.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

L’incontro sarà raccontato da Dario Mastroianni, alla telecronaca, e da Fabio Bazzani, al commento tecnico. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio per questa sfida all’ultima pallonata.

Di Gregorio Caldirola Pablo Marì Izzo Birindelli Sensi Pessina C. Augusto Ciurria Petagna Caprari Cremonese (3-4-3)

Carnesecchi

Ferrari

Bianchetti

Vasquez

Sernicola

Benassi

Pickel

Valeri

Tsadjout

Dessers

Okereke

Monza-Cremonese: come assicurarti uno streaming senza buffering

Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

