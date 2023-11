Monster Energy Supercross 5 per PS4: mega AFFARE su Amazon (-79%)

Amanti delle corse e appassionati di motocross, preparatevi a vivere l’emozione pura con Monster Energy Supercross 5, l’ultimo capitolo del videogioco ufficiale del Campionato AMA Supercross. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 79%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 14,95 euro.

Monster Energy Supercross 5 per PS4: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Monster Energy Supercross 5 offre un’esperienza di guida adrenalinica e autentica, portandoti al cuore dell’azione del Campionato ufficiale Monster Energy Supercross 2021. Salta in sella alla tua moto e sfida i migliori piloti del mondo in piste mozzafiato, ricreate nei minimi dettagli per offrirti un’esperienza visiva e sonora unica.

Il gioco vanta una modalità single player che è di per sé emozionante, ma la vera magia si sprigiona quando ti lanci in sfide multiplayer. Ecco la novità che rende Monster Energy Supercross 5 un must-have assoluto: non solo puoi competere online con giocatori di tutto il mondo, ma ora hai la possibilità di sfidare i tuoi amici direttamente sullo stesso dispositivo.

L’azione è frenetica, i salti sono spettacolari e la competizione è sempre all’ultimo respiro. Affina le tue abilità di guida, personalizza la tua moto e vivi l’ebbrezza delle gare corpo a corpo con i tuoi amici, il tutto comodamente sul divano di casa tua.

Ma l’offerta lampo di oggi su Amazon rende l’acquisto di Monster Energy Supercross 5 ancora più irresistibile. Approfitta dello sconto del 79% e aggiungi questo capolavoro videoludico alla tua collezione. Un affare del genere è da non perdere per gli appassionati di sport motoristici e di videogiochi di corse.

Preparati a sentire il rombo dei motori, a solcare il fango e a vivere l’emozione delle gare Supercross come mai prima d’ora. Acquista subito Monster Energy Supercross 5 per PS4 e tuffati nell’avventura mozzafiato del motocross, al prezzo stracciato di soli 14,95 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.