Animal Crossing diventa un Monopoly: oggi al 24% di sconto

Se sei un amante dei videogiochi e della Nintendo Switch, conoscerai sicuramente il life simulator che ha accompagnato tutti durante la pandemia, permettendo una piccola fuga da realtà, vivendo in un mondo pieno di alberi da frutta, tesori sepolti, curiosi animali parlanti e un’isola da esplorare. Da oggi puoi giocare ad Animal Crossing New Horizons senza preoccuparti di Tom Nook e dell’affitto che gli devi, unendo la tua passione per i giochi da tavolo. Monopoly Animal Crossing costa soltanto €13,99 su Amazon, con 24% di sconto grazie a Prime.

Monopoly Animal Crossing: pronto per una nuova avventura?

La classica esperienza del Monopoly qui si incontra con uno dei videogiochi più amati da tutte le famiglie: Animal Crossing New Horizons. In questa simpatica versione di Hasbro Gaming, puoi visitare isole, raccogliere risorse come insetti, pesci, fossili e frutta, venderle per guadagnare quante più Stelline, comprare decorazioni e ottenere le Miglia di Nook per vincere la partita.

Una volta scelta una delle 4 pedine ispirate ad Animal Crossing, spostati sul tabellone tirando il dado numerato. Il primo giocatore ad arrivare su un’isola, posiziona il suo segnalino sulla relativa casella in modo da reclamarne la scoperta. Trovi anche uno speciale dado Bottega di Nook, che stabilisce quale tipo di risorsa può essere venduta. Dopo il primo giro, tu e gli altri giocatori potete scegliere una carta Abilità da utilizzare per il resto della partita, per rendere il gioco ancora più divertente. Potrai, ad esempi, raccogliere risorse extra o venderle per ottenere altre Stelline e avvicinarti sempre più alla vittoria.

Ideale dagli 8 anni in su, il Monopoly di Animal Crossing è sia una perfetta idea regalo per i più piccoli sia un gioco in scatola imperdibile per i fan dei videogiochi, per una serata in compagnia diversa dal solito. Oggi su Amazon costa soltanto €13,99, uno sconto incredibile del 24% offerto da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.