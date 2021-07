Il migliore affare assoluto di oggi lo fai con il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential perché lo prendi a 189€ da Gshopper con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo. Risparmi 110€, ma solo se metterai il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserirai lo speciale codice “0B31155D7F”. Sii rapido: finirà molto velocemente.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: eccellente monopattino in gran sconto

Un prodotto bello, utile, smart e green. Ti sposti a costo zero, porti sui mezzi pubblici il tuo mezzo di trasporto e – soprattutto – rispetti l'ambiente.

Ormai, il colosso cinese è brand leader nel settore dei monopattini elettrici e non a caso. Infatti, i suoi prodotti sono realizzati senza lasciare niente al caso. Dal sistema di frenata, ultra sicuro a disco, fino al potente motore, passando per l'ottima autonomia energetica. Copri fino a 20 chilometri di distanza, arrivando a una velocità massima di 20km/h.

Il prodotto perfetto da usare tutti i giorni e portare anche in casa senza doverlo lasciare in giro. Infatti, è anche super leggero. Natuaralmente, non dimenticare che si tratta di un prodotto Xiaomi e quindi ha un cuore smart, che potrai sfruttare collegando in Bluetooth il dispositivo al tuo smart. Ne gestirai ogni aspetto attraverso l'applicazione specifica.

Per approfittare subito dell'eccezionale sconto presente su Gshopper, devi mettere il prodotto nel carrello, inserire il codice sconto “0B31155D7F” e completare l'ordine molto velocemente. Le spedizioni, come anticipato, sono rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Un'offertona che ti offre Gshopper, permettendoti di risparmiare oltre 110€ godendo di un monopattino elettrico moderno, sicuro e di design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

