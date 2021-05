Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S si trova in offerta su Amazona 349€, sconto del 12% per un risparmio di circa 50 euro rispetto al prezzo solito. Inoltre è incluso in omaggio un pratico lucchetto per parcheggiare in sicurezza il mezzo.

Si tratta del modello di fascia medio-bassa di Xiaomi, ideale per chi intende approcciarsi per la prima volta alla mobilità elettrica di questo tipo, senza spendere troppo. Con una velocità massima di 25 Km/h e fino a 30 Km di autonomia rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni.

L’acquisto di un mezzo elettrico di questo tipo è ideale per piccoli spostamenti o per il cosiddetto “ultimo miglio”, ovvero il tragitto che va da casa al posteggio dell’auto e viceversa. Le dimensioni compatte, il peso di 12.5 Kg e la possibilità di richiudersi su sé stesso permettono di trasportare il monopattino nel baule dell’auto o lasciarlo nel box, pronto a partire ad ogni evenienza.

Questo monopattino elettrico è dotato di un display LCD tramite il quale è possibile scegliere tra diverse modalità, è possibile limitare le performance del mezzo per ottimizzare i consumi energetici o sfruttare appieno le potenzialità del motore.

Oggi lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è disponibile in offerta su Amazon a 349€, con sconto del 12% e spedizione senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

