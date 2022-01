Monopattino elettrico Lancia: mai stato così economico

Se un monopattino elettrico è un prodotto che da qualche tempo ti stuzzica le idee allora sappi che con questo di Lancia non puoi che trovare pane per i tuoi denti. Completo di tutto è un ottimo prodottino che ti consente di andare in giro per la città con agilità e ovviamente senza rischiare niente di niente. In promozione su Amazon te lo porti a casa anche con una spesa piuttosto piccola dato il range di mercato: 199,00€ e diventa tuo. Il risparmio di 100 euro sicuramente ti strizza l'occhio assieme alla possibilità di poterlo pagare con finanziamento.

Monopattino elettrico Lancia: si chiama Maryne ed è geniale

Spostarsi per la città è molto semplice con un monopattino elettrico, Ormai ti sarà venuta voglia anche a te visto che in giro ne avrai visti a centinaia di questi mezzi. Con il modello di Lancia che ti sto consigliando vedi che non potrai che rimanerne entusiasta. Oltre a un'estetica molto lineare ha tutti i comfort del caso.

Anzitutto ti avviso che ha un peso veramente minimo: appena 13 chilogrammi in totale quindi puoi supporre che da portare in giro non rappresenta un peso inaccessibile. Punta di rilievo nelle sue caratteristiche è il doppio freno che tutela la tua sicurezza e ti faccio sapere che è anche di tipo elettronico.

Per quanto riguarda le velocità che riesce a raggiungere, queste sono tre e sono:

6 km/h;

15 km/h;

25 km/h.

A tal punto mi sembra giusto rammentarti che la velocità massima in Italia è fissata a 20 km/h quindi non ci andare troppo pesante perché rischi di commettere illecito. In ultimo, ma non per importanza, è doveroso darti anche un'informazione sulla batteria che in totale ti può supportare per 18 km consecutivi.

