Monitora la tua salute con una bilancia intelligente: il prodotto di cui non potrai più fare a meno

Se desideri tenere sotto controllo il tuo peso e la tua composizione corporea in modo semplice e preciso, la bilancia intelligente C20 di eufy è proprio quello che fa per te. Non si tratta di una semplice bilancia pesa-persone, ma di un dispositivo avanzato in grado di fornirti ben 16 misurazioni dettagliate tra cui peso, BMI, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare e molto altro.

Grazie ai suoi sensori ad alta precisione, ogni misurazione effettuata è accurata ed affidabile. Inoltre il suo grande display TFT a colori ti permetterà di visualizzare immediatamente i dati in maniera chiara e leggibile, senza dover aprire un’app ogni volta.

Potrai sincronizzare la bilancia al tuo smartphone tramite Bluetooth, e monitorare i tuoi progressi direttamente dall’app dedicata. I tuoi dati verranno registrati automaticamente, permettendoti di avere una panoramica chiara dei tuoi obiettivi e dei miglioramenti nel tempo. In questo modo potrai conoscere i dati relativi al tuo benessere ogni volta che ne avrai bisogno e in maniera davvero chiara e leggibile.

Questa bilancia ti offre inoltre diverse modalità di utilizzo: potrai pesarti con o senza connessione, usarla in modalità ospite per amici o familiari, passare alla modalità atleti se hai esigenze specifiche e molto altro. La C20 di eufy supporta anche più utenti, in questo modo sarà l’ideale per le esigenze di tutta la famiglia.

Il suo design è estremamente semplice ed elegante, in questo modo si adatterà con facilità a qualsiasi ambiente della tua abitazione. La sua piattaforma in vetro temperato le garantisce invece estrema resistenza e sicurezza, ed è senza dubbio un oggetto destinato a durare nel tempo. Non lasciarti sfuggire l’occasione di farla arrivare subito a casa tua a prezzo scontato: su Amazon infatti è venduta con il 30% di sconto a soli 27,99 euro!