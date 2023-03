Monitor Lenovo Full HD 31,.5": prezzo al MINIMO STORICO su Amazon

Durante una partita al tuo videogioco preferito, o la visione di un buon film, la qualità delle immagini è fondamentale. Da oggi puoi scegliere il meglio: massimo della qualità ad un prezzo senza precedenti, affidandoti al marchio Lenovo, una vera garanzia nel mondo dell’elettronica e dell’informatica. Che ne dici di approfitta di questa incredibile offerta? Il Monitor Lenovo Full HD 31.5″ può essere tuo a €179,00 solo con Amazon Prime.

Monitor Lenovo Full HD: perfetto per il gaming e non solo

Questo Monitor Lenovo Full HD da 31.5″, modello D32-40, è la soluzione perfetta per le tue sessioni di gaming, così come per gustare un buon film ad altissima definizione. Il suo display possiede una risoluzione di 1920 x 1080p, ha una risposta di 4ms, una frequenza di 7 Hz; la luminosità arriva fino a 250 nits. Avrai una precisione colore sRGB del 99%, il livello più alto presente sul mercato finora. Le immagini avranno dettagli cristallini, con colori vivaci da ogni angolazione. Grazie alla tecnologia TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Eye Comfort, puoi dedicarti a lunghissime sessioni di gaming senza mai affaticare la vista, per un’esperienza rilassata e confortevole.

Il monitor Lenovo è dotato di diversi connettori sul retro. DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 e un connettore audio. Puoi collegare qualunque dispositivo, casse, PC e console di gioco. Possiede un design elegante, ultrasottile, così potrai posizionarlo dove vuoi sulla tua scrivania o postazione da gaming, grazie al resistente supporto dalle forme sinuose. Puoi inclinarlo in avanti e indietro a seconda delle tue esigenze del momento. Puoi anche scegliere di affiggerlo al muro grazie agli appositi punti di fissaggio posti sul retro del monitor.

Solo per poco il nuovo Monitor Lenovo Full HD 31.5″ sarà disponibile su Amazon al prezzo di €179,00. Approfitta di questo prezzo minimo con Prime. Dai anche un’occhiata al Monitor Gaming Lenovo con display da 23.8″, per prestazioni sempre ottimali grazie ad un marchio affidabile.

