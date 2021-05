La bicicletta elettrica Momo Design Venezia ora è in sconto super su Amazon: 664€ per un vero e proprio gioiellino. Spedizioni rapide e gratis.

Momo Design: bici elettrica in offerta super

Desideri una bella bicicletta elettrica per goderti l’estate, ma l’idea di spendere tanto proprio non ti va? Lo capiamo bene, per questo ti segnaliamo occasioni delle quali dovresti proprio approfittare, esattamente come questa.

Il modello in sconto è impressionante perché dotata di motore da 250W e una batteria da 280Wh, che puoi estrarre in un click e ricaricare comodamente in casa.

Il cambio a 6 rapporti, i tre diversi livelli di assistenza nella pedalata e le ruote da 26″, saranno la combinazione perfetta per godere di passeggiate rilassanti in città o nei sentieri di campagna (purché asfaltati, non è una mountain bike, ma una city bike).

Il brand Momo Design non ha bisogno di introduzioni e l’estetica di questa elegantissima bici elettrica da città ne è la piena testimonianza.

Per godere subito dell’ottimo sconto presente su Amazon, e portare a casa questo gioiellino a un prezzo favoloso, tuto quello che devi fare è metterlo nel carrello, semplicemente. Infatti, lo sconto sarà applicato in automatico al check out fino a quando la promozione resterà attiva.

