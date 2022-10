Modern Warfare 2, clamoroso: devi scaricare tutto il gioco anche col disco

Si parla tantissimo nelle ultime ore di Call of Duty Modern Warfare 2, e non solo perché il lancio dell’atteso sparatutto è previsto per domani 28 ottobre. Does it Play, un account di social media che testa i giochi fisici per scoprire se possono essere giocati anche offline, ha fatto una clamorosa scoperta.

Infatti, secondo l’account, il disco di Modern Warfare 2 viene fornito praticamente vuoto. Pare che siano inclusi soltanto 72 MB di dati, praticamente meno dell’1% del potenziale del supporto di archiviazione dei giochi moderni, il disco Blu-Ray UHD da 100 GB.

Ora, nel momento in cui scriviamo, pare che effettivamente le dimensioni del download della versione digitale del titolo siano all’incirca di 100 GB. Questo significa che anche gli utenti che acquisteranno la copia fisica saranno costretti a scaricare interamente il gioco.

Modern Warfare 2: il caso del disco praticamente vuoto

Activision non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda, ma è una questione che alimenta ancora una volta la polemica su quanto i giochi su disco di ultima generazione siano effettivamente completi e funzionanti senza eventuali patch del D1.

Senza contare che sorge anche un discorso di impatto ambientale: se tutto venisse confermato, significherebbe che vengono stampati e distribuiti dei dischi praticamente vuoti all’interno delle consuete scatole di plastica.

Su Twitter la polemica è furente: il content creator Lance McDonald sostiene che una cosa del genere non dovrebbe mai diventare normale perché obbligare le persone che acquistano un prodotto in edizione fisica agli stessi “limiti” di chi sceglie la versione digitale non può e non deve considerarsi uno standard.

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile da domani 28 ottobre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

