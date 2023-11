Il mitologico Xiaomi Redmi 10 a soli 119€ per il Black Friday

Lo Xiaomi Redmi 10 è ancora un ottimo smartphone dalle caratteristiche vincenti. Il vantaggio è che, rispetto ai vari top di gamma, lo paghi estremamente poco. Inoltre, grazie al Black Friday di Amazon, oggi lo paghi ancora meno. Non ci credi? Allora mettilo in carrello a soli 119 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un’ottima occasione per assicurarsi un telefono eccellente sotto ogni punto di vista a un prezzo irripetibile e irrinunciabile. La consegna gratuita è garantita per tutti i clienti Prime.

Xiaomi Redmi 10: stupisce ancora

Siamo certi che lo Xiaomi Redmi 10 è ancora in grado di stupirti. La versione in offerta è quella del 2022 con 4GB di RAM e 128GB di ROM. Grazie al processore MediaTek Helio G88 non è indietro a nessuno. Le prestazioni sono fulminee così come le immagini trasmesse sull’ottimo display LCD da 6,5 pollici con aggiornamento a 90Hz che rende tutto ancora più fluido. Scatta foto speciali grazie alla fotocamera principale da 50MP.

Acquistalo ora a soli 119 euro, invece di 229,90 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.