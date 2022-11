Mini speaker portatile Xiaomi: MINUSCOLO anche il prezzo (22€)

Porta la tua musica sempre con te grazie a questo bellissimo altoparlante portatile che ora trovi su Amazon a un prezzo pazzesco. Metti subito nel tuo carrello il mini speaker portatile Xiaomi a soli 22,99 euro, invece che 29,99 euro.

Il design con cui è stato pensato questo bellissimo altoparlante portatile lo rende perfetto per ogni tuo viaggio. Potrai agganciarlo uno zaino o una borsa, e portato in giro ascoltando la musica che preferisci. Pesa pochissimo ma è molto resistente. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 potrai connetterlo a qualsiasi dispositivo dotato della stessa tecnologia e ascoltarti le tue playlist. Inoltre è impermeabile e ha una batteria di lunga durata.

Mini speaker portatile Xiaomi: piccolo, potente e resistente

Sicuramente ciò che lo rende unico è la possibilità di portarlo ovunque senza paura che si rovini. Infatti ha una certificazione IP67 che gli garantisce resistenza agli urti, alla polvere e all’acqua. Nonostante le sue piccole dimensioni riesce a riprodurre la musica con una qualità altissima.

Grazie alla sua connessione stabile lo potrai collegare uno smartphone e chiamare amici e parenti usandolo come se fosse un vivavoce. E se ne acquisti due potrai combinarli per una configurazione stereo wireless a doppio canale per un’esperienza d’ascolto incredibile. Infine, dobbiamo per forza parlare della batteria che garantisce fino a 10 ore di musica continua con una sola ricarica.

Non c’è tempo da perdere, questa offerta durerà pochissimo. Prima che svanisca lo sconto vai su Amazon e acquista il tuo mini speaker portatile Xiaomi a soli 22,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.