La mini soundbar BOMAKER si trova in offerta su Amazon a 49,97€, per accedere allo sconto di 10€ occorre selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello.

Si tratta di uno speaker con bluetooth 5.0 ideale per TV e PC desktop, perfetto da posizionare su una scrivania per guardare film o riprodurre musica. La scocca in metallo ha un'elegante finitura opaca e sul retro sono presenti gli attacchi per collegare la soundbar alla parete. Tra le porte input e output troviamo l'alimentazione DC, un ingresso AUX da 3,5 mm, una porta USB e un'uscita ottica.

Lateralmente ci sono diversi tasti per controllare la riproduzione musicale, in confezione è incluso anche un pratico telecomando per gestire la soundbar a distanza.

Oggi la mini soundbar di BOMAKER è disponibile in offerta su Amazon a 49,97€, applicando l'apposito coupon da 10€ in fase d'acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica