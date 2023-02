Mini Proiettore: porta il cinema sempre con te con questo AFFARE su Amazon

La serata perfetta? Un buon film da guardare insieme a tutta la famiglia o in compagnia di amici a casa tua… e non solo. Se cerchi una soluzione per portare il cinema sempre con te, dovresti proprio dare un’occhiata a questa offerta sul Mini Proiettore AKIYO 01 a soli €58,99 su Amazon.

Mini Proiettore AKIYO 01: il piacere a portata di mano

Cos’è AKIYO? Si tratta di un’azienda internazionale specializzata nell’elettronica per la casa e l’ufficio. Il suo nuovo mini proiettore riesce a garantire un’esperienza visiva unica, unendo la qualità – raggiungibile ad un costo minimo – alla comodità delle piccole dimensioni. Il mini proiettore è perfetto anche per i viaggi, perché occupa un minuscolo spazio (appena 5,4*2,8*3,4 pollici). Con meno di 500g in una sola mano puoi gustare un buon film o videogiocare in compagnia proiettando su parete in Full HD, grazie all’ingresso di segnale in 1080p. Sei preoccupato per la durata? Niente paura, la sua lampada di tipo 5000 Lumen ha una vita di ben 50mila ore: potrai portare l’intrattenimento sempre con te per oltre 4000 giorni senza preoccuparti di sostituire il LED.

Il mini proiettore AKIYO 01 è compatibile con Fire TV Stick, smartphone iOS e Android, PC e tutte le console per videogiochi del momento, tramite uscita USB, AV, audio e HDMI (cavo incluso). Insieme all’articolo in questione, in dotazione avrai un comodo e maneggevole treppiedi regolabile per gestire al meglio l’esperienza audiovisiva, insieme a un telecomando per il controllo da lontano. L’atmosfera si fa ancora più coinvolgente grazie ai doppi altoparlanti con cui regolare il volume, ma è possibile collegarne di esterni per arrivare a simulare quasi una vera e propria sala cinematografica direttamente nel tuo ambiente domestico.

Il meglio dell’intrattenimento a casa e in viaggio: l’offerta del Mini Proiettore AKIYO a soli €58,99 è da non perdere.

