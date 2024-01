Mini PC in offerta su Amazon: tanta potenza a solo 209€

L’offerta attuale su Amazon su questo Mini PC della NiPoGi è un’opportunità da non perdere per chiunque cerchi prestazioni eccezionali e versatilità in un dispositivo compatto e conveniente. Con uno sconto del 28%, questo mini computer desktop offre un incredibile rapporto qualità-prezzo: oggi lo paghi solo 209€.

Al cuore di questo mini PC c’è il processore Intel Alder Lake-N95, una CPU di 12a generazione che offre prestazioni potenti fino a 3,4 GHz. Questo significa un aumento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB, il NiPoGi Mini PC offre ampio spazio di archiviazione e velocità di esecuzione migliorata per un’efficienza ottimale. Grazie alla grafica Intel UHD integrata, questo mini PC supporta la riproduzione video 4K UHD e il doppio schermo tramite le due porte HDMI, consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente e migliorando l’efficienza del lavoro.

La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e il manuale utente. Inoltre, viene fornito un anno di soddisfazione del prodotto e supporto tecnico a vita, garantendo la tua tranquillità e soddisfazione con il tuo acquisto.

Il NiPoGi Mini PC è una soluzione potente e versatile per le tue esigenze informatiche: offre prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione, connettività affidabile e una serie di funzionalità avanzate, il tutto in un pacchetto compatto e conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!

