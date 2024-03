Mini PC da 32/500GB in super offerta: tanta potenza con l'AMD Ryzen 7

Il Beelink SER5-MAX è una soluzione potente e compatta per gli utenti alla ricerca di prestazioni desktop in un formato mini PC. Offerto a un prezzo speciale di 454€, grazie a un coupon sconto da 85€, il SER5-MAX combina specifiche tecniche di alto livello con una versatilità eccezionale, rendendolo adatto sia per l’uso professionale che per l’intrattenimento domestico.

Al centro di questo dispositivo c’è il processore AMD Ryzen 7 5800H, un vero e proprio gigante della potenza di calcolo, con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere velocità fino a 4,4GHz. Questa CPU garantisce prestazioni eccezionali in multitasking, elaborazione video, rendering 3D e gaming, superando le aspettative per un mini PC.

La configurazione di memoria è altrettanto impressionante, con 32GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD da 500GB, assicurando avvii rapidi delle applicazioni, trasferimenti di dati fulminei e ampio spazio di archiviazione per software e file. La possibilità di aggiungere un hard disk da 2,5 pollici estende ulteriormente le capacità di archiviazione, offrendo agli utenti la flessibilità di aumentare lo spazio a disposizione secondo le proprie esigenze.

Il Beelink SER5-MAX supporta fino a tre schermi contemporaneamente attraverso connessioni HDMI, DisplayPort e Type-C. La connettività è un altro punto di forza del SER5-MAX, con supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 che assicurano una trasmissione dati ad alta velocità e una connessione stabile a Internet e dispositivi periferici.

Il Beelink SER5-MAX offre un’incredibile combinazione di potenza, portabilità e connettività. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!