Mini PC da 16/512GB, su Amazon ad un SUPER PREZZO: tuo a 159€

Il Mini PC T9 Pro è un device compatto e potente, disponibile su Amazon a soli 159€: un prezzo estremamente competitivo, considerate le caratteristiche tecniche che offre.

Equipaggiato con il processore Intel Celeron Alder Lake N95, che raggiunge una frequenza fino a 3,4 GHz, questo mini PC garantisce prestazioni elevate, fino al 30% superiori rispetto ai modelli precedenti, come n5105, n5095, e n5100, il tutto con un consumo energetico ridotto di soli 15 W.

Con 16GB di memoria DDR5 e 512GB di storage SSD, offre ampio spazio e velocità per applicazioni e dati. La compatibilità con M.2 2242 NGFF/NVME amplia ulteriormente le opzioni di espansione dello storage, rendendo questo dispositivo adatto sia per l’uso domestico che professionale.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, con un peso di soli 0,2 kg e dimensioni di appena 3,5 pollici in larghezza e lunghezza, il T9 Pro non manca di funzionalità. Il suo design accattivante è ulteriormente valorizzato dalle luci RGB personalizzabili, che aggiungono un tocco estetico unico. La possibilità di montarlo sul retro di uno schermo, grazie alla staffa VESA inclusa, lo rende una soluzione ideale anche per chi vuole ridurre al minimo gli ingombri sulla scrivania.

Una delle caratteristiche più notevoli del T9 Pro è la capacità di supportare tre schermi simultaneamente, grazie a Intel Ultra HD Graphics 16EU che permette l’elaborazione rapida delle immagini e la riproduzione di video in 4K UHD a 60Hz. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per migliorare l’efficienza lavorativa o per creare un’impostazione di gioco immersiva.

Il Mini PC T9 Pro si presenta come una soluzione altamente versatile e performante, adatta per una varietà di scenari d’uso, dalla produttività al gaming, il tutto contenuto in un design compatto ed economicamente accessibile. Non perdere questa occasione e acquistalo subito a meno di 160€!