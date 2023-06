Mini PC con Windows 11, super offerta: da 399 a 169€, già vendute il 90% delle unità in promo

Il Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus è un prodotto disponibile su Amazon al prezzo di 169€, con spedizione rapida gratuita per i clienti Prime. Questo potente mini PC offre un’esperienza fluida e veloce grazie alla CPU Alder Lake N95 (10nm) con una frequenza di burst fino a 3,4 GHz. Il prezzo è stato scontato esageratamente, ma proprio per questo le unità in promozione stanno andando in esaurimento molto rapidamente. Hai davvero ancora pochissime ore per approfittare dell’offerta.

È dotato di 8 GB di RAM LPDDR5 e di uno storage SSD M.2 ad alta velocità da 256 GB, che permettono di godere di un’esperienza visiva e di intrattenimento domestico di alta qualità, nonché di una navigazione Web e di un utilizzo per l’ufficio senza intoppi. Una caratteristica interessante del Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus è la presenza di due porte Ethernet Gigabit, che assicurano una connessione stabile e sicura. Questo permette di utilizzare il mini PC per attività come l’aggregazione multicanale, il routing software o il server di archiviazione file. Oltre alla connessione cablata, il Mini PC supporta anche la connessione wireless tramite WiFi e Bluetooth, garantendo una connessione senza fili fluida e affidabile.

Il Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus offre la possibilità di collegare fino a tre schermi grazie alle sue tre porte HDMI. Questa funzionalità consente di estendere il desktop su più monitor, migliorando notevolmente la produttività sul posto di lavoro e permettendo di godere appieno di film e video con una visione a triplo schermo. Nonostante le sue potenti prestazioni, il Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus è incredibilmente compatto e leggero. Con dimensioni di soli 8,94 x 8,94 x 4,35 cm e un peso di soli 203,7 grammi, è facilmente trasportabile e può essere portato con sé in viaggio. Inoltre, il Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus supporta funzionalità come il Wake On LAN, RTC Wake e Auto Power On. Questo permette di risparmiare energia e di accendere il mini PC in modo rapido e semplice, facilitando la sua gestione e utilizzo quotidiano. Non farti scappare questa offerta e acquista questo Mini PC con Windows 11 Pro a soli 169€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.