Mini PC con Windows 11 Pro con 16GB RAM e SSD da 500GB a soli 198€ su Amazon

Il Mini PC Beelink MINI S12 Pro è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e versatilità in un dispositivo compatto. E ora, grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistarlo a soli 198,55€, garantendoti un notevole risparmio sul prezzo originale. Il cuore di questo mini PC è il processore Alder Lake-N N100, che offre prestazioni migliori rispetto a modelli precedenti come N5095 e N5105.

Il dispositivo assicura prestazioni stabili e affidabili, riducendo rallentamenti e tempi di attesa. La combinazione di 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD PCIe M.2 da 500 GB offre una notevole velocità di avvio e lettura/scrittura dei dati. Inoltre, puoi estendere la memoria con un HDD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB, permettendoti di archiviare immagini, video, musica e altro ancora.

La funzione di display a doppio schermo è un ulteriore vantaggio del Beelink MINI S12 Pro, con due porte di uscita HDMI che aumentano l’efficienza del lavoro. La grafica UHD supporta la riproduzione di video UHD 4K a 60Hz, regalandoti un’esperienza visiva vivida e chiara durante l’uso quotidiano, sia per il lavoro che per il tempo libero. Il supporto wireless multifunzionale, compreso WiFi 6 e BT 5.2, offre una connettività veloce e stabile con dispositivi esterni, mentre la LAN da 1000 MB/s garantisce una connessione di rete ad alta velocità. La navigazione web, il download di file e l’esperienza di gioco diventano rapidi e senza interruzioni.

Le prestazioni di dissipazione del calore sono notevoli, grazie alla ventola di raffreddamento e al dissipatore di calore integrati. Ciò assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata del mini PC. Inoltre, la staffa di montaggio inclusa consente di posizionare il dispositivo sul retro del monitor, a parete o sotto il tavolo, liberando spazio sulla scrivania. Per tutti questi motivi, se stai cercando un MINI PC veloce e compatto ad un prezzo imbattibile, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa vantaggiosa offerta di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.