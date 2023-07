Mini PC con Windows 11 in offerta su Amazon: potente e compatto, ma lo paghi solo 310€

Il PC NiPoGi AM07 Mini è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente conveniente. Grazie a uno sconto immediato di 100€, il PC NiPoGi è in vendita a soli 309€ anziché 409€. Questa offerta speciale ti offre l’opportunità di ottenere un potente computer desktop ad un prezzo eccezionale. Per approfittare di questa offerta, non dovrai fare altro che selezionare l’apposita casella sotto al prezzo del prodotto, riscattando in questo modo i 100€ di sconto.

Il PC NiPoGi AM07 Mini è un potente computer desktop che offre prestazioni elevate in un formato compatto. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 5560U, con 6 core e 12 thread che raggiunge una frequenza di 4,0 GHz, questo PC offre una fluida esperienza di intrattenimento visivo, streaming video, navigazione web, lavoro e gaming.

Il PC NiPoGi dispone di un’ampia memoria con 16 GB di RAM DDR4 integrata e un SSD M.2 NVME 2280 da 512 GB, che offre una velocità di lettura fino a 2400 MB/s. Inoltre, grazie ai doppi slot per schede SO-DIMM, la memoria RAM può essere espansa fino a 64 GB e la capacità di archiviazione può essere incrementata fino a 2 TB con un SSD NVMe (non incluso).

Il PC supporta l’uscita su tre schermi 4K a 60Hz tramite HDMI, DisplayPort e porta Type-C, permettendo di svolgere multitasking, navigare sul web in 4K, riprodurre video e godere di un’esperienza di home theater di alta qualità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo con un risparmio immediato di 100€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.