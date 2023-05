Mini PC con Windows 11 IDEALE per SMART WORKING a soli 189€ su Amazon

Il Mini PC ACEMAGICIAN è in offerta su Amazon a soli 189€ invece di 289€! Questo Mini Computer è equipaggiato con un processore Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione, che garantisce una maggiore potenza e fluidità rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, il Mini PC è dotato di 12 GB di memoria DDR4 e 256 GB di spazio di archiviazione SSD, espandibile fino a 2 TB tramite un disco rigido opzionale da 2,5 pollici.

Insomma, una soluzione davvero niente male per potenziare la tua postazione da home office. Peraltro, parlare di Mini PC in questo caso non è un’esagerazione: si può inserire comodamente in praticamente qualsiasi borsa o zaino. Installarlo è facilissimo.

Il Mini Computer è stato testato per supportare l’esecuzione contemporanea di più applicazioni e browser e integra una potente ventola di raffreddamento per garantire le migliori prestazioni all’intero sistema. Grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione, l’unità può essere posizionata dietro al monitor per creare una soluzione All-in-One e ottimizzare gli spazi sulla scrivania. Inoltre, il Mini PC è in grado di gestire un triplo display 4K@60GHz (2X HDMI+VGA) e supporta la riproduzione di film 4K UHD. Infine, il Mini Computer integra WiFi dual-band a 2.4GHz e 5.0GHz, Bluetooth 4.2, porta di rete a 1000Mbps e altre funzionalità che garantiscono il massimo della connettività ad una maggiore velocità di trasmissione. Se stai cercando un Mini PC affidabile, compatto e ad un prezzo imperdibile, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta!

