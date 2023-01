Mini PC con Ryzen 3, 8GB RAM + SSD 256GB: DOPPIO SCONTO Amazon (-120€)

L’occasione del giorno arriva su Amazon, in particolare su questo piccolo ma potente Mini PC dotato di processore AMD Ryzen 3, Windows 11 Pro, scheda grafica Vega, 8GB di RAM e SSD da 256GB. Il prezzo in offerta è di soli 239 euro se applichi il coupon sconto che trovi in pagina che si aggiungerà alla promozione lampo già presente: hai poche ore per approfittarne.

Mini PC in offerta lampo: l’occasione Amazon da non perdere

Dicevamo della scheda tecnica. Il Mini PC in questione è dotato di processore AMD Ryzen 3 3200U con frequenza di clock massima fino a 3.5GHz ed è affiancato da una scheda grafica Radeon Vega 3 a 3-core con uscite HDMI e DisplayPort.

A contribuire a prestazioni eccezionali ecco 8GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 SATA da 256GB: hai spazio sufficiente e una grandissima velocità di esecuzione. In ogni caso, puoi espandere liberamente entrambe le memorie se ne sentissi la necessità.

Inserito all’interno di un case minuscolo ed elegante, il computer in questione supporta il WiFi dual-band, il bluetooth 4.2 e garantisce un’ampia disponibilità di porte tra USB 3.0, USB 2.0, USB-C, jack audio, HDMI, DisplayPort, RJ45 e altro ancora. Il peso complessivo della macchina? Neanche mezzo chilo!

Approfitta dunque del doppio sconto lampo per pagare questo velocissimo Mini PC soltanto 239 euro invece di 359. Quando ti arriverà? Praticamente subito grazie alla spedizione Prime. Non perdertelo.

