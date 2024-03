Mini PC con AMD Ryzen 7 in super offerta su Amazon: potente e compatto

Questo potente Mini PC della NiPoGi è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5700U e la scheda grafica Radeon RX Vega 8. Si tratta di una soluzione eccellente per chi cerca un dispositivo compatto senza compromessi sulle prestazioni.

Con uno sconto del 15%, proposto a 339,00€ con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino. Equipaggiato con 16GB di RAM DDR4, espandibili fino a 64GB, e un SSD M.2 Nvme da 512GB, il NiPoGi AM02 offre ampio spazio di archiviazione e una velocità eccezionale.

Il Mini PC supporta fino a due monitor 4K a 60Hz, grazie alle uscite HDMI e DisplayPort. . Che si tratti di riproduzione video in streaming, editing multimediale o semplice navigazione web, il NiPoGi AM02 è pronto a soddisfare tutte le esigenze di visualizzazione.

In termini di connettività, il dispositivo non lascia nulla a desiderare, grazie alla presenza di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet per trasferimenti di file ad alta velocità e al supporto della più recente tecnologia wireless Wi-Fi 6, che offre un’esperienza Internet fino a due volte più veloce, ideale per streaming, gaming online e navigazione web.

Il design compatto e le funzionalità avanzate del NiPoGi Mini PC AM02, uniti alla facilità di configurazione e alla versatilità d’uso, lo rendono una scelta ottimale per chi cerca prestazioni di livello desktop in un formato ridotto. Non farti scappare questa offerta e acquista subito il NiPoGi AM02 in forte sconto!