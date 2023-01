Mini PC con 8GB di RAM e SSD da 128 GB in sconto di oltre 40€

Il Mini PC NiPoGi in offerta in queste ore su Amazon a soli 138,89 euro invece di 179,89 euro è il dispositivo ideale per il lavoro da casa, per gli studenti e per chi vuole portare il lavoro con sé anche in vacanza. L’accoppiata 8GB di RAM e SSD da 128 GB lo rende un Mini PC molto appetibile a questa fascia di prezzo, grazie allo sconto del 23% applicato a sorpresa da Amazon nella giornata odierna. Il supporto a Linux lo rende inoltre un’ottima macchina anche per gli utenti alla ricerca di maggiore flessibilità dal punto di vista del sistema operativo (a bordo trovi pre-installato l’edizione Pro di Windows 10).

L’offerta è limitata, tant’è che il secondo modello in offerta non è più disponibile. Se stai pensando da tempo all’acquisto di un Mini PC per aumentare la produttività nell’home office, non pensare oltre e agisci, mettendo in carrello ora il Mini PC di NiPoGi: la consegna gratuita è prevista entro sabato 7 gennaio, appena in tempo quindi in vista del rientro al lavoro.

Mini PC NiPoGi con 8GB di RAM e SSD da 128GB in sconto del 23% su Amazon

Il Mini PC NiPoGi arriva con a bordo la licenza completa di Windows 10 Pro, 8GB di RAM e un’unità SSD da 128GB per svolgere il lavoro da casa o in ufficio con la massima disinvoltura possibile. Il pacchetto è completato dal processore Intel Celeron J3455, con frequenza di base pari a 1,50 GHz e frequenza burst fino a 2,30 GHz. Lato connettività, il Mini PC del marchio NiPoGi offre 2 porte USB classiche, 2 porte USB 3.0, 1 porta Gigabit Ethernet, 2 porte HDMI e 1 porta per scheda micro SD.

Un altro punto di forza del dispositivo sono le sue dimensioni ridotte ai minimi termini: 14 cm in lunghezza, 14 cm in larghezza e 4,5 cm in altezza, per un peso di appena 390 grammi. Lo puoi portare ovunque, anche in tasca.

Metti in carrello ora l’ottimo Mini PC NiPoGi e risparmia subito più di 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.