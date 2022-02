Mini PC a 139€: chip Intel, espansione SSD e super gestione calore

Il mini PC che non delude le aspettative e costa poco esiste e si tratta di questo ottimo modello di BMAX. Dotato di processore Intel Celeron 3060, potrai ottenere il meglio dal sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

A differenza di altri modelli, questo gioiellino ha un vero e proprio sistema di dissipazione del calore. Il design del case è pensato per permettere alla ventola integrata di funzionare al meglio, espellendo il calore e permettendo una buona gestione della temperatura, anche in caso di utilizzo intenso.

A disposizione, nativamente, hai 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il bello è che questo è uno dei pochi modelli che permette di espandere lo spazio di archiviazione in totale autonomia, tramite apposito slot. Inserisci un SSD fino a 1TB di spazio e porti l'esperienza d'uso al top: un dettaglio da non trascurare, in quanto si tratta di un optional comodissimo.

Con le promozioni Amazon del momento, l'affare è dietro l'angolo. Questo gioiellino lo porti a casa a 139,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità limitata.

Eccellente mini PC a prezzo più che democratico

Perché scegliere un prodotto come questo? Semplice: le dimensioni compatte ti permettono di creare un'esperienza desktop praticamente ovunque lo desideri. Puoi collegarlo a un monitor apposito oppure banalmente alla TV: questo modello supporta tanto l'uscita HDMI quanto quella VGA. Scegli se aggiungere mouse e tastiera cablati oppure wireless e il gioco è fatto.

Anzi, proprio perché super compatto, potrai praticamente avere il tuo computer sempre nello zaino oppure in borsa. Non c'è standard di sicurezza più elevato della possibilità di togliere dalla scrivania il tuo PC mentre non è in uso, tenendolo con te.

In un attimo, crei uno spazio per lavorare, studiare, divertirti e non solo. Si tratta di un vero e proprio computer con a bordo il sistema operativo Windows 10. La connessione a Internet avviene tramite WiFi dual band oppure porta Ethernet. Non mancano all'appello 4 porte USB, di cui due super veloci di tipo 3.0.

Insomma, a questo eccellente mini PC manca niente. A questo prezzo è un autentico affare, soprattutto considerando una scheda tecnica che si distingue dalla concorrenza per le caratteristiche appena elencate. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 139,99€ appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.