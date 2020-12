Gli smartphone hanno raggiunto una qualità incredibile in termini fotografici e di ripresa video, ma poco possono fare per migliorare la qualità audio durante le riprese. L’eco nelle stanze chiuse o i rumori di fondo all’aperto sono un ostacolo insormontabile che solo per poche ore è possibile però superare con appena 6,79 euro grazie ad un Mini Lavalier scontato del 43%.

Mini Lavalier, bastano meno di 7 euro

I Lavalier sono microfoni di piccole dimensioni che è possibile utilizzare in connessione ad uno smartphone per registrare l’audio da vicino. Mentre lo smartphone registra le immagini, dunque, l’audio viene affidato a questo piccolo strumento il cui impatto sulla qualità complessiva è eccezionale: stop ai rumori di fondo, stop all’eco ambientale, stop ai video rovinati da un’audio ben al di sotto della qualità dell’immagine.

Per una intervista o per una registrazione audio, per gli Youtuber o per gli influencer, per chiunque abbia la necessità di registrare e condividere: grazie al condensatore omnidirezionale incluso è possibile cambiare marcia con un investimento del tutto minimo. Soluzioni professionali sono disponibili per ottenere effetti ancora più raffinati, ma la grande differenza la fa l’esclusione del microfono tradizionale dello smartphone per spostare la registrazione sul Lavalier.

Con 6,79 euro si accede ad una confezione comprensiva di cavo aggiuntivo da 1 metro e spinotto TRRS da 3,5mm (jack), il tutto con custodia per tenere assieme lo strumento in mobilità. La spedizione è immediata. Attenzione, però: si tratta di una offerta lampo, destinata ad esaurirsi molto rapidamente.

