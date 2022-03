Mini impianto fotovoltaico con accumulo e porta USB a 76€: prezzaccio

Un vero e proprio mini impianto fotovoltaico portatile dotato di unità per l'accumulo di energia e non solo. C'è anche una torcia integrata, una porta USB per la ricarica dei tuoi device e tre faretti indipendenti l'uno dall'altro che illuminano fino a 40 ore.

Un kit super completo, quindi, al quale naturalmente non manca neanche un pannello solare per catturare l'energia gratuita del sole. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 76€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mini impianto fotovoltaico con accumulo: alta qualità, basso prezzo

Il produttore realizza impianti di questo tipo anche di portata più importante, tutti di qualità ed è per questo che è super apprezzato.

Nello specifico, questo kit è perfetto per chi si approccia per le prima volta al mondo dei pannelli solari. Non dovrà far altro che piazzare il pannello al sole e aspettare che la ricarica dell'accumulatore sia completa. A quel punto, si potrà alimentare lo smartphone e caricarlo (insieme a smartwatch e non solo), ma anche ottenere ore di illuminazione.

Puoi scegliere se usare la torcia integrata oppure i 3 faretti in dotazione. Ognuno di loro è un interruttore e puoi quindi decidere di alimentarli singolarmente.

Scegliendo lui, per le tue escursioni o per i punti del giardino dove non c'è corrente, non occorrerà comprare altro. C'è tutto: un mini impianto fotovoltaico con accumulo, perfetto per principianti. Con 76€ circa appena, porti a casa da Amazon un prodotto di qualità, che non delude le aspettative. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.