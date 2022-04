Mini frigo da paura: mettilo sotto la scrivania a soli 39€ su Amazon

Hai mai pensato di aggiungere alla tua postazione gaming o da smart working un perfetto mini frigo? Sembra una cosa esagerata ma in fin dei conti quanto è scocciante alzarsi per andarsi a prendere un bel sorso d'acqua fresco o una bibita nel bel mezzo del lavoro? Secondo me è estenuante!

Per questo motivo con appena 39,99€ ti propongo l'affare della tua vita, questo prezioso e piccolo frigo super carino che occupa il minimo spazio ma fa il suo lavoro come si deve.

Con le spedizioni Prime attive lo ricevi a casa in uno o due giorni e senza alcun costo aggiuntivo.

Mini frigo: perfetto per qualunque esigenza

Quando dico che è un mini frigo è proprio perché lo è. Piccolino ma carino, non è grande neanche quanto quelli che trovi di solito nelle camere degli Hotel ma con una sola mossa ti tiene al fresco fino a 6 bevande diverse, snack e ciò che vuoi.

Disponibile in più colori, può essere un'aggiunta intelligente alla tua scrivania proprio ora che il tempo sembra star migliorando e presto il caldo si farà sentire. Non ti nego che c'è chi lo usa anche per scopi diversi… ad esempio per tenere dentro i prodotti di bellezza. In fin dei conti se c'è chi lo tiene in bagno, che problemi potresti mai avere tu?

Leggero e favoloso, non ti nego che in realtà ha due funzioni: può tenere le cose anche in caldo quindi in inverno puoi switchare le impostazioni ed avere un 2 in 1.

Rendi la tua postazione ancora più interessante e abbinala questo mini frigo portatile con una sola mossa. Ora che su Amazon costa appena 39,99€ è un piccolo affare che ti puoi portare a casa. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.