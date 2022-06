Mini condizionatore 4 in 1 a 24€: NON soffri tu e neanche la bolletta

Con questo mini condizionatore 4 in 1 non dovrai scegliere fra stare fresco e badare alla bolletta elettrica. Usalo per tutto il tempo che desideri e non preoccuparti del resto, i consumi sono bassissimi grazie alla tecnologia di raffrescamento tramite acqua e ghiaccio.

Sollievo immediato e aria più fredda nella zona immediatamente vicina al dispositivo: questo lo rende perfetto da mettere sul comodino, ma anche sulla scrivania dove lavori o vicino a te sul divano. Un ottimo compromesso per non far lievitare la bolletta, ma anche per rimanere super fresco. Curioso di sapere perché è un prodotto 4 in 1? Semplice, con un solo dispositivo puoi: rinfrescare, umidificare, avere un ventilatore e persino una luce LED da notte (che puoi spegnere).

Con le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e lo porti a casa a 24€ circa appena. Tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo, le spedizioni sono rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Mini condizionatore 4 in 1 a prezzo bassissimo su Amazon

Un prodotto compatto e gradevole esteticamente. Ovviamente, fa quello che promette ed è esattamente quello che ci vuole in questa stagione bollente (definirla solamente “calda” sarebbe riduttivo). Tutto quello che devi fare per sfruttarne il potenziale è aggiungere dell’acqua ben fredda, magari con cubetti di ghiaccio, nell’apposito serbatoio.

A quel punto, lo accendi e scegli fra 3 potenze diverse l’aria che desideri. L’assorbimento elettrico massimo è così basso, che puoi collegarlo a una porta USB qualsiasi, anche del PC o di un powerbank. Potenzialmente, questo ti permette di sfruttarlo praticamente ovunque.

Come anticipato, grazie al sistema ad acqua e alle ventole, puoi usarlo per umidificare o come ventilatore. Per finire, c’è una luce LED (multicolore) che può creare subito l’atmosfera perfetta. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Accaparrati adesso il tuo mini condizionatore 4 in 1 a 24€ circa appena: completa l’ordine al volo, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

