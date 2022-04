Mini cassetta degli attrezzi 51 pezzi a 9€: PREZZACCIO Amazon

Questa mini cassetta degli attrezzi da 51 pezzi, a questo prezzo, è un regalo. Brand Amazon Basics, quindi garanzia di qualità, si tratta di un set di precisione con chiavi per dadi e punte speciali. Dotato di manico, prolunghe e custodia, puoi portare tutto a casa a 9€ circa appena. Per approfittarne, completa l’ordine al volo adesso: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cassetta degli attrezzi 51 pezzi: su Amazon il prezzo è assurdo

Non sotto valutare il potenziale di un kit come questo. In una custodia ben concepita, trovi:

1x impugnatura a forma di T, 1x barra di estensione da 1/4″ (6,35 mm) x 60 mm, 1x barra di estensione per bussole da 1/4” (6,35 mm) x 60 mm, 9x bussole: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm, 39x punte in acciaio al cromo vanadio da 1/4” (6,35 mm) x 25 mm: 3x a croce (PH1, PH2, PH3), 4x a taglio (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm), 3x Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3), 4x esagonali (3,0, 4,0, 5,0, 6,0mm), 3x esagonali (5/32” (3,97 mm), 3/16” (4,76 mm), 7/32” (5,56 mm)), 7x Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), 7x Torx a prova di manomissione (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT4), 3x quadrate (S1, S2, S3), 2x triangolari (TA18, TA27), 2x a forma di Y (Y00, Y0), 1x a forchetta (SP6).

Come vedi, la natura degli inserti è chiara: si tratta degli utensili perfetti per lavori che richiedono maggiore precisione. Che si tratti di dispositivi di elettronica, oppure di elettrodomestici, avrai tutto quello che ti serve a disposizione.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con questa mini cassetta degli attrezzi di ottima qualità, a 9€ circa appena. Completa l’ordine al volo per accaparrartela adesso e godere di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai sevizi Prime.