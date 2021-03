Piccola e compatta, questa mini videocamera di sorveglianza è quello che ti serve per tenere tutto sotto controllo, con il massimo della discrezione. Grazie ai super sconti Amazon, la porti a casa a poco più di 7€. Le spedizioni sono gratis.

Mini videocamera di sorveglianza: super sconto su Amazon

Minuscola e facilmente camuffabile: è l’ideale per monitorare con discrezione. Dotata di sensore notturno, anche le riprese al buio non saranno un problema. Non avrai nemmeno l’ingombro dei cavi perché funziona attraverso batteria integrata, ricaricabile. Non manca il sensore di movimento, l’ideale per la videosorveglianza.

Tutto quello che viene registrato è salvato su microSD (non inclusa in confezione). In questo modo, potrai scaricare velocemente i dati su smartphone o PC ogni volta che ti servono.

Per avere subito questa interessante mini videocamera di sorveglianza in super sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è metterla nel carrello Amazon e – prima di pagare – inserire il codice sconto “W7PHDCL7”.

Le spedizioni, non rapide, sono assolutamente gratuite.

