Mini Cabinato Arcade Pac-Man: realizza il tuo SOGNO a un prezzo top

No, non stai sognando, è tutto vero. Abbiamo trovato per te l’offerta a cui forse non avevi mai pensato, o meglio a cui non avevi mai creduto. Il mini cabinato di Pac-Man è in queste ore in offerta su Monclick a 199,99 euro, grazie allo sconto del 20% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 249,99 euro. Lo stesso Countercade è in vendita anche su Amazon, ma a prezzo intero (249,99 euro). E se pensi che sia una spesa che in questo momento non ti puoi permettere, ti confermiamo che puoi beneficiare delle tre rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Mini cabinato Arcade Pac-Man in sconto del 20% su Monclick

È ora di aprire gli occhi e agire veloce, perché un’offerta così è davvero di quelle da non lasciarsi scappare. Un fantastico countercade a casa tua, nella stanza dedicata, con i pomeriggi e le sere che avranno una nuova essenza. Inizia ad invitare tutti gli amici che vuoi, c’è posto per tutti.

Controlli arcade a grandezza naturale, schermo da 8 pollici e 5 giochi classici Bandai NAMCO inclusi. La meraviglia è opera dell’azienda specializzata Arcade1UP, i giochi inclusi sono invece Pac-Man, Pac-Man Plus, Galaga, Dig Dug e Rompers. Grazie al suo peso contenuto (5,9 kg) e le dimensioni compatte, puoi spostare il Countercade ovunque tu voglia. Insomma, un mini cabinato da casa, ufficio e da tavolo, unico e pratico, dalle infinite possibilità.

Aggiungi al carrello ora il mini cabinato Arcade Pac-Man per risparmiare 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita e in più benefici del pagamento rateale senza interessi con Klarna o PayPal.

