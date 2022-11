Mini aerosol da AVERE, con i primi malanni è un toccasana (-47%)

L’inverno ormai è alle porte e con lui anche i primi malanni, ma tu puoi esser pronto a sconfiggerlo insieme a tutta la famiglia con l’Aerosol AirFamily Evolution di Pic.

Lo trovi ora su Amazon al fantastico prezzo di 39,99€ con l’incredibile offerta del 47% di sconto, ma non è finita qui: essendo un dispositivo medico potrà essere detratto ai fini fiscali. Non devi far altro che approfittare della promozione in corso e aggiungerlo nel tuo carrello prima che termini o che vada in esaurimento scorte.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un account Amazon Prime attivo.

Un super aerosol adatto a tutta la famiglia con AirFamily Evolution di Pic

Con l’Aerosol AirFamily Evolution di Pic, come possiamo intuire dal nome, è perfetto per l’utilizzo da parte di ogni membro della tua famiglia senza doverne comprare uno apposito per i bambini e uno per gli adulti. Ottimo sia per la casa che da portare durante i viaggi grazie al suo vano porta accessori per avere sempre tutto sotto mano.

Oltre ad avere ben 5 anni di garanzia, ricorda che questo aerosol essendo un dispositivo medico potrà essere detratto ai fini fiscali.

Dal design semplice e compatto, questo aerosol sarà un ottimo alleato per tutta la famiglia. Infatti nell’acquisto sono incluse sia una morbida mascherina per adulti sia una per bambini; oltre naturalmente a una forcella nasale, un’ampolla Pic Acti Fast Pro capace di nebulizzare velocemente le tue terapie, un tubo per il collegamento e una pratica borsa per tenere il tuo Aerosol sempre in perfette condizioni.

Non aspettare ulteriormente e acquista il tuo Aerosol AirFamily Evolution di Pic su Amazon a soli 39,99€ con un straordinario sconto del 47%.

Ricordati inoltre che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con l’abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.