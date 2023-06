Minecraft per Nintendo Switch: il gioco più amato in offerta Amazon

Minecraft, il gioco di successo che esalta la tua creatività, è disponibile a soli 24,98 euro invece di 28,99 euro nella sua versione portatile per Nintendo Switch. Risparmia il 14% su uno dei giochi più popolari e apprezzati di sempre.

Cos’è Minecraft e perché è così amato

Minecraft è un titolo che ti permette di esplorare mondi generati casualmente e costruire cose incredibili, dalla più semplice delle case al più grandioso dei castelli. Puoi giocare in modalità Creativa con risorse illimitate o in modalità Sopravvivenza, fabbricando armi e armature per difenderti dai pericolosi mostri.

Puoi creare, esplorare e sopravvivere da solo o con fino a otto amici online, e quattro possono unirsi in multiplayer locale in modalità TV o in modalità da tavolo, con supporto sia allo split-screen sia al Nintendo Switch Pro Controller. Puoi anche competere con i tuoi amici in Battle, Tumble o Glide – mini giochi per le edizioni console di Minecraft dove combatti per la sopravvivenza e i punteggi più alti.

Minecraft è disponibile per Nintendo Switch.

