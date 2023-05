Milan-Inter: come vedere il derby di Champions gratis con Prime Video

Tutto pronto per una delle partite più attese della UEFA Champions League. La semifinale che si gioca questa sera alle ore 21:00 è un vero e proprio derby. Combattono per la finale di sabato 10 giugno Milan-Inter, in un infuocato match che le vedrà lottare fino all’ultima pallonata. Guarda gratis in streaming il Derby della Champions su Prime Video.

Infatti, la diretta di questa partita verrà trasmessa da Prime Video. Pochi sanno che attivando con un nuovo account Amazon Prime hai diritto a 30 giorni gratis di prova gratuita di tutti i servizi offerti da questo abbonamento molto utile e vantaggioso, tra cui anche le migliori partite in live streaming della UEFA Champions League.

In pratica, attivando la tua prova gratuita di 30 giorni, avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video con Milan-Inter, Audible e molto altro ancora.

Milan-Inter: live match e formazioni

Guarda il live match Milan-Inter gratis su Prime Video abbonandoti ai servizi Amazon Prime con un nuovo account. La telecronaca e il commento tecnico sono stati affidati rispettivamente a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Vediamo ora le due probabili formazioni che Pioli e Inzaghi hanno deciso di far scendere in campo stasera:

Milan (4-2-3-1)

Maignan

Calabria

Kjaer

Tomori

Theo Hernandez

Krunic, Tonali

Brahim Diaz

Bennacer

Saelemaekers

Giroud

Onana

Darmian

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Lautaro

Dzeko

Prime Video anche dall’estero: scopri come

Se per qualche motivo oggi ti trovi all’estero stai tranquillo, alle 21:00 potrai vedere Milan-Inter in diretta streaming comunque. Infatti, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

