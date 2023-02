Milan-Atalanta: scopri tutte le novità e come vedere la partita in streaming

Domenica ad attenderti c’è una delle partite più importanti del campionato di Serie A TIM 2022/23. Stiamo parlando di Milan-Atalanta che si giocherà alle 20:45. Un’occasione tutta sportiva dove la “Dea” dovrà battersi contro il “Diavolo”. Chi avrà la meglio in questo crocevia fondamentale in vista della qualificazione alla prossima Champions?

Milan-Atalanta: telecronaca e formazioni

La telecronaca di Milan-Atalanta, per la gioia degli appassionati di calcio, sarà affidata a Pierluigi Pardo. Il commento tecnico, invece, a Riccardo Montolivo. Anche se non sono definitive, i due rispettivi allenatori hanno già deciso le probabili formazioni che scenderanno in campo a sfidarsi:

Milan (3-4-2-1)

Tatarusanu

Kalulu

Tomori

Thiaw

Messias

Tonali

Krunic

Theo Hernandez

Diaz

Leao

Giroud

Musso

Toloi

Djimsiti

Palomino

Zappacosta

Ederson

Koopmeiners

Maehle

Lookman

Boga

Hojlund

Potrebbe anche interessarti che, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, hai la possibilità di utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

