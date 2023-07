Le migliori app per risparmiare sul carburante

Chi possiede un’auto o una moto sa bene quanto il carburante rappresenti una voce di spesa rilevante nel proprio bilancio. Soprattutto se si effettuano lunghi tragitti, si desidera trovare il carburante più economico possibile, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Per facilitare questa ricerca, esistono delle applicazioni che consentono di confrontare i prezzi delle stazioni di servizio nelle vicinanze o lungo il proprio itinerario, e di usufruire di sconti e cashback. In questo modo, si può risparmiare su benzina e diesel, e ottenere dei vantaggi e dei premi.

Ecco quali sono le applicazioni migliori per trovare il carburante più conveniente, disponibili per Android o per iOS.

Prezzi Benzina – GPL e Metano

Prezzi Benzina – GPL e Metano è un’applicazione che consente di confrontare i prezzi del carburante in Italia, in oltre 20.000 stazioni di servizio distribuite sul territorio nazionale. L’applicazione gratuita per Android e iOS, ma è possibile acquistare la versione Premium per eliminare le pubblicità.

Con Prezzi Benzina – GPL e Metano, è possibile visualizzare sulla mappa o in elenco le stazioni di servizio più prossime e i relativi prezzi, aggiornati quotidianamente grazie al contributo degli utenti. È inoltre possibile filtrare i risultati per tipo di carburante, distanza, marca e orario, e ricevere delle notifiche in caso di variazione dei prezzi.

L’applicazione permette anche di salvare le stazioni di servizio preferite, di condividerle con gli amici e di ottenere dei buoni sconto e dei punti fedeltà presso alcune stazioni convenzionate. Prezzi Benzina – GPL e Metano si avvale del database pubblico dell’Osservatorio Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico e non si assume alcuna responsabilità in caso di errori o mancato aggiornamento dei dati.

Fuelio l’app che tiene traccia dei consumi

Fuelio è un’app che permette di tenere traccia dei consumi e delle spese del proprio veicolo, sia per il carburante che per la manutenzione, i pedaggi, le multe e altri costi. Con Fuelio, si possono inserire i dati relativi ai rifornimenti, al chilometraggio, al tipo di carburante e al prezzo pagato.

L’app calcola poi il consumo medio, il costo per chilometro, il costo mensile e altre statistiche utili. Una funzione molto comoda è la possibilità di visualizzare dei grafici che mostrano l’andamento dei consumi e dei prezzi nel tempo.

Fuelio offre inoltre la possibilità di cercare le stazioni di servizio più vicine e i loro prezzi, grazie ai dati forniti da Google Maps. Si possono anche impostare dei promemoria per le scadenze della revisione, dell’assicurazione, del bollo e altre spese.

Fuelio si sincronizza con Google Drive e Dropbox per salvare i dati in modo sicuro e permette di esportarli in formato CSV. Fuelio risulta un’applicazione sia semplice da usare che completa, aiuta a gestire il proprio veicolo in modo efficiente e a risparmiare sul carburante.

Waze per navigare e risparmiare

Waze è l’applicazione famosa per essere un navigatore che offre informazioni sul traffico, sugli incidenti, sui controlli e sulle condizioni della strada in tempo reale. Ma Waze offre anche la possibilità di trovare i prezzi del carburante più bassi nelle vicinanze, grazie ai dati forniti dagli utenti. L’applicazione permette di impostare dei promemoria per fare rifornimento quando il livello del carburante è basso o quando si avvicina una stazione con un prezzo conveniente. Ma Waze offre anche la possibilità di risparmiare sul carburante, grazie a due funzioni principali:

Trovare i prezzi del carburante più bassi nelle vicinanze, grazie ai dati forniti dagli utenti;

Impostare le stazioni di servizio preferite e ordinare i risultati per prezzo o per marca.

Waze è un’app gratuita disponibile per Android e iOS.

iCarburante confrontare i prezzi in tutta Italia

iCarburante è un’app che permette di confrontare i prezzi del carburante in Italia, sia per il diesel che per la benzina, il GPL e il metano. L’app è disponibile solo per iPhone e iPad e ha due versioni: una gratuita e una a pagamento.

Con la versione gratuita, si possono visualizzare sulla mappa o sulla lista le stazioni di servizio più vicine e i loro prezzi, aggiornati quotidianamente. Inoltre, è anche possibile filtrare i risultati a secondo delle proprie esigenze, come il tipo di carburante o la marca.

L’applicazione permette anche di segnalare i prezzi aggiornati, ricevere delle notifiche quando cambiano e salvare le stazioni preferite. Con la versione a pagamento, si possono rimuovere le pubblicità e accedere a un widget che mostra le informazioni sulle stazioni preferite.

Benzina Comparatore di prezzi

Benzina Comparatore di prezzi è un’app che permette di confrontare i prezzi del carburante in modo semplice e veloce in diversi paesi come Francia, Spagna, Italia e Marocco. L’app è disponibile gratuitamente per Android e iOS, con la possibilità di rimuovere le pubblicità acquistando la versione Pro.

Con Benzina Comparatore di prezzi, si possono visualizzare sulla mappa o sulla lista le stazioni di servizio più vicine e i loro prezzi, aggiornati quotidianamente grazie ai dati forniti da Google Maps. Inoltre, è possibile filtrare i risultati per tipo di carburante, distanza e marca. Infine, si possono salvare le stazioni preferite e condividerle con gli amici tramite iMessage.