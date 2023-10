Le migliori App ed estensioni per monitorare i prezzi di Amazon

Amazon è la piattaforma principale per gli acquisti online, grazie alla sua vasta disponibilità di prodotti che permette all’utente di scegliere tra diverse categorie ai prezzi migliori. Ma per essere sicuri di accaparrarsi i prodotti al prezzo più basso su Amazon, è possibile avvalersi di alcuni tracker, ovvero dei servizi online che monitorano i prezzi di Amazon e avvisano l’utente quando ci sono delle variazioni o delle offerte.

In vista della Festa delle Offerte Prime del 10 e 11 Ottobre 2023 vi proponiamo un elenco delle migliori App ed estensioni per monitorare i prezzi di Amazon.

Amazon il negozio online numero uno

Amazon è la famosa piattaforma online per il commercio e la vendita di una vasta gamma di prodotti e servizi. Spesso offre delle offerte vantaggiose e dei metodi di risparmio per il cliente, che con la rapida spedizione riesce a ottenere i prodotti o i servizi desiderati. Ma oltre alla disponibilità degli strumenti di Amazon stessi, è possibile migliorare la ricerca delle offerte e dei prezzi su Amazon tramite il monitoraggio dei prezzi. Questi strumenti sono adatti anche alle aziende e ai venditori intenzionati a proporre sulla piattaforma un prodotto già presente, per inserire sempre i prezzi migliori e più avvincenti per il cliente.

Monitoraggio dei prezzi di Amazon come fare

I tracker per monitorare i prezzi su Amazon sono degli strumenti facili da usare e da installare, che si integrano con il browser o con lo smartphone. Usando questi strumenti è possibile monitorare i prezzi su Amazon e di avere sempre sotto controllo l’andamento dei prezzi dei prodotti e dei servizi d’acquistare al momento giusto. Gli strumenti per monitorare i prezzi su Amazon offrono diversi vantaggi, tra cui:

Risparmiare sui costi , per monitorare le migliori offerte e i ribassi di prezzo che si verificano spesso su Amazon, confrontare i prezzi tra diversi paesi o tra diversi venditori, per scegliere l’opzione più conveniente;

, per monitorare le migliori offerte e i ribassi di prezzo che si verificano spesso su Amazon, confrontare i prezzi tra diversi paesi o tra diversi venditori, per scegliere l’opzione più conveniente; Ricevere delle notifiche via email o via app quando il prezzo di un prodotto scende sotto una certa soglia o quando il prodotto è disponibile, per non perdere nessuna occasione;

quando il prezzo di un prodotto scende sotto una certa soglia o quando il prodotto è disponibile, per non perdere nessuna occasione; Consultare la cronologia dei prezzi dei prodotti su Amazon, con grafici che mostrano le variazioni nel tempo, per capire se il prezzo attuale è conveniente o se conviene aspettare una futura diminuzione;

dei prodotti su Amazon, con grafici che mostrano le variazioni nel tempo, per capire se il prezzo attuale è conveniente o se conviene aspettare una futura diminuzione; Creare delle liste dei desideri con i prodotti preferiti e monitorarne i prezzi con un solo clic.

In sostanza, sono strumenti ideale per poter fare degli acquisti online intelligenti e convenienti.

Keepa per il controllo dei prezzi su Amazon

Keepa è una piattaforma semplice e intuitiva che può essere utilizzata sia dal sito web che dall’app ufficiale o come estensione per i maggiori browser disponibili, tra questi Firefox, Chrome, Opera, Edge e Safari. Keepa permette di visionare i prodotti in offerta straordinaria su Amazon, cliccando sulle diverse categorie presenti nella parte principale del sito. Keepa è uno strumento utile sia per i clienti che per i venditori che usano Amazon.

Per i clienti, Keepa permette di trovare un ottimo prodotto a un prezzo vantaggioso e di monitorarlo nel tempo, così da capire se il prezzo attuale è ideale o no. Per i venditori, Keepa permette di analizzare il prezzo migliore e di mettere sulla piattaforma il proprio prodotto, valutando il prezzo da inserire in modo da essere competitivi e attrattivi per il cliente. Per ogni prodotto è possibile visionare il prezzo e la categoria, suddivisa in nuovo o usato.

CamelCamelCamel per monitorare i prezzi su Amazon

CamelCamelCamel è una piattaforma gratuita sfruttabile sia dal sito web che dall’estensione per il browser. CamelCamelCamel è una piattaforma che permette di monitorare i prezzi dei prodotti su Amazon e di approfittare dei grandi ribassi. Questa piattaforma è disponibile per diversi paesi, tra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. L’estensione è disponibile per i principali browser, come Chrome, Firefox, Opera, Edge e Safari. Anche in questo caso la piattaforma è molto intuitiva, basta scorrere tra i prodotti per visionare i dettagli interessanti del prezzo di un prodotto.

Per visionare il grafico che mostra le variazioni del prezzo di un prodotto su Amazon, basta scorrere la pagina del prodotto stesso. Il grafico indica il prezzo nel tempo, con diverse opzioni: un mese, tre mesi, sei mesi, un anno o tutto il quadro completo. Infine, sotto il grafico si può analizzare il tipo di prezzo, capire la data con il prezzo minimo assoluto e valutare il prodotto in base al prezzo migliore e alla sua tendenza.

Per usare l’estensione di Chrome per monitorare i prezzi su Amazon con CamelCamelCamel, è necessario seguire questi passaggi:

Andare su Chrome Web Store;

Cercare “The Camelizer”;

Cliccare su “Aggiungi a Chrome”;

Confermare l’installazione;

Aprire il sito di Amazon;

Cercare il prodotto interessato;

Cliccare sull’icona dell’estensione, in alto a destra del browser;

Visualizzare il grafico che mostra il prezzo del prodotto nel tempo e le sue variazioni.

Earny per rendere lo shopping sempre scontato

Earny è un’applicazione che permette di monitorare i prezzi dei prodotti acquistati online e di ottenere dei rimborsi in caso di calo del prezzo o di ritardo nella spedizione. Earny funziona con diversi marchi presenti su Amazon e su altri siti di e-commerce. La parte interessante di questa app è che si occupa di richiedere il rimborso al posto tuo, in modo automatico e veloce. Per usare Earny è necessario associare l’app all’account Amazon. In questo caso, Earny offre due versioni: una base e una premium, la versione base permette solo di monitorare manualmente gli acquisti e di ricevere delle notifiche sulle possibili richieste di rimborso. La versione premium, con un costo mensile o annuale, offre invece delle funzioni complete, come il monitoraggio automatico, il rimborso immediato, la protezione delle spedizioni in ritardo e il supporto clienti dedicato.

Honey coupon, sconti e prezzi migliori a portata di click

Honey è presente sia su app che con un’estensione per il browser che aiuta a trovare coupon, sconti e prezzi migliori su Amazon e su altri siti di e-commerce. Con Honey, è infatti possibile monitorare i prodotti più famosi in sconto nella pagina principale del sito o dell’estensione di Honey, senza dover scaricare nessun’altra app.

Ma non solo, questo strumento permette di applicare automaticamente i coupon disponibili quando si effettua un acquisto online, senza doverli cercare manualmente. Honey testa tutti i codici promozionali validi e applicabili prima di completare l’acquisto. Per utilizzare l’estensione è possibile installarla facilmente sul browser preferito, tra cui Chrome, Firefox, Opera, Edge e Safari.

Amazon Assistant: uno strumento esclusivo per i venditori su Amazon

Amazon Assistant è uno strumento esclusivo per i venditori su Amazon per visionare e gestire l’inventario, monitorare le prestazioni dei prodotti e ricevere dei suggerimenti per migliorare le vendite su Amazon. Per usare Amazon Assistant bisogna procedere con un account venditore su Amazon tramite “Strumenti e Risorse” e selezionare Amazon Assistant. Per lavorare in tuta comodità, la funzione Amazon Assistant è presente sia sul sito web che dall’applicazione per smartphone o tablet.