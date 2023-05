Amazon: i 10 trucchi per acquistare a basso prezzo, guida definitiva (2023)

È possibile che ti stia chiedendo come risparmiare su Amazon. Non sei solo. Questo gigante dell’e-commerce offre un’infinità di prodotti, ma ottenere il massimo per i tuoi soldi può sembrare un compito arduo. Ecco una guida rapida ai 10 migliori trucchi per acquistare su Amazon a basso prezzo.

1. Iscriviti ad Amazon Prime

Amazon Prime offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui spedizione gratuita in due giorni su milioni di articoli. Inoltre, otterrai accesso a Prime Video, Prime Music, e offerte esclusive solo per membri Prime. Il prezzo è di 4,99€ al mese oppure di 49,99€ all’anno, con sconti esclusivi per gli studenti. Inoltre, puoi provarlo gratis per 30 giorni. La cifra è molto bassa, considerando soprattutto che le consegne sono gratuite: basta un ordine al mese per ammortizzare il prezzo e in più hai un sacco di servizi a disposizione.

2. Utilizza Amazon Seconda Mano

Amazon Seconda Mano vende prodotti ricondizionati o restituiti a prezzi ridotti. Questi articoli sono testati e certificati per funzionare perfettamente, dandoti la possibilità di risparmiare tantissimo sul prezzo, rispetto al nuovo. Controlla le condizioni del prodotto: spesso sono articoli praticamente nuovi!

3. Controlla le Offerte del Giorno

Ogni giorno, Amazon offre sconti su una selezione di prodotti. Queste offerte possono durare 24 ore o fino ad esaurimento scorte.

4. Usa la pagina dei coupon

Non hai idea di quanti coupon taglia prezzo ci siano sulla piattaforma! La pagina dedicata li comprende tutti, ben ordinati per tipologia di prodotto. Divertiti ad esplorare e fare affari.

5. Sfrutta la Lista dei Desideri

Aggiungi gli articoli che desideri alla tua Lista dei Desideri e ricevi notifiche quando il prezzo scende. Questo ti permette di acquistare al momento giusto e risparmiare.

6. Utilizza il Servizio “Iscriviti e Risparmia”

Se acquisti regolarmente gli stessi articoli, potresti risparmiare con il servizio “Iscriviti e Risparmia”. Amazon offre uno sconto sul tuo ordine e la spedizione gratuita.

7. Controlla le Recensioni e le Valutazioni

Prima di fare un acquisto, verifica le recensioni e le valutazioni degli articoli. Questo può aiutarti a evitare prodotti di scarsa qualità che potrebbero costarti più a lungo termine.

8. Esplora le Offerte Lampo Amazon

Le Offerte Lampo sono offerte a tempo limitato con sconti significativi. Devi agire rapidamente, poiché queste offerte spesso esauriscono rapidamente le scorte e comunque durano solo poche ore.

9. Guarda la pagina dei best seller

Guardare la pagina dei prodotti più venduti su Amazon è un ottimo modo per risparmiare. Se sono fra i più venduti, probabilmente è perché sono spesso in sconto o costano poco: dai un’occhiata.

10. Risparmia con l’outlet

Conosciuto da pochissimi, l’outlet di Amazon è pazzesco. Prodotti in svendita per svuotare il magazzino, disponibili a prezzi molto piccoli: la vetrina è enorme.

Trucchi per risparmiare su Amazon: conclusioni

Con questi 10 trucchi per acquistare su Amazon a basso prezzo, potrai estendere i tuoi soldi e ottenere il massimo dal tuo shopping online. Buoni acquisti!

