Nilox X6 è la migliore mountain bike elettrica economica, di qualità realmente interessante, che puoi trovare su Amazon con consegna gratis in pochi giorni. Ora è anche in super offerta: tua a solo 808€, risparmi 190€ e la ricevi in pochissimo grazie alle spedizioni Prime.

Migliore mountain bike elettrica: super sconto su Amazon

Questo gioiellino ha tutto quello che può servire per divertirti in sicurezza, senza però costare troppo. Non mancano ruote da 27,5″ per 2,10″ con pneumatici Kendra, tanto per iniziare. C'è poi un cambio Shimano con ben 21 velocità: altra chicca non trascurabile.

Proseguendo, addentrandosi nelle specifiche legate alla parte di pedalata assistita, c'è un motore Bafang da 250W, supportato da una batteria a litio di Samsung da 418W/h. In piano, avrai un'assurda autonomia energetiche che arriva a 80KM.

Sul manubrio c'è un ampio display LCD e dei pulsanti: potrai leggere tutti i dati che ti servono, ma non solo. Infatti, potrai anche scegliere rapidamente il livello di pedalata assistita. La potenza del motore e la velocità massima raggiungibile con l'elettrico sono assolutamente a norma di legge italiana, ovvero – rispettivamente – 25oW e 25KM/h. La sicurezza poi non è certamente un optional: a bordo ci sono freni a disco anteriori e posteriori e non mancano sospensioni anteriori.

Infine, dettaglio non trascurabile, c'è l'estetica: il telaio in alluminio di questa Nilox X6 è curata in ogni dettaglio, con rifiniture bianche su corpo nero.

Per avere subito la migliore mountain bike elettrica economica di Amazon in super offerta a 808€ – con un risparmio di ben 190€ – tutto quello che devi fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere queste e altre super opportunità: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home