I due iPhone BEST BUY da acquistare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; di fatto, il meraviglioso e introvabile iPhone 14 Pro da 128 GB è tornato disponibile su Amazon all’incredibile prezzo di 1313,35€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Il telefono si porta a casa con una serie di vantaggi esclusivi; basti pensare che il costo di listino sarebbe di 1339,00€ ma grazie al portale di e-commerce americano si ha diritto ad una piccolo risparmio iniziale. Ma le sorprese non finiscono qui.

Di fatto, abbiamo riferito delle spese di spedizione gratuite ma c’è anche la consegna celere in pochissimi giorni per gli abbonati al servizio di Amazon Prime. Fra le altre cose diciamo anche c’è si può dilazionare il pagamento in comode rate con la piattaforma di Cofidis o con il sistema interno del sito (per gli account verificati che hanno sbloccato questa opzione). C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e c’è la doppia garanzia. Gli utenti potranno usufruire di quella di Apple per un anno e di quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica attiva via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni.

iPhone 14 Pro (128 GB): non potete lasciarvelo sfuggire

Inutile girarci intorno: iPhone 14 Pro è un’ammiraglia davvero unica. Parliamo di un cameraphone che può girare video in 4K HDR, in Cinema Mode, in slow-motion, in Action mode, realizza scatti assurdi anche al buio e il processore consente un utilizzo fulmineo con ogni app.

L’autonomia è eccezionale grazie alla batteria capiente presente a bordo, c’è la ricarica veloce a 30W via Lightning, la wireless charging e la tecnologia MagSafe. Lo schermo è un meraviglioso pannello ProMotion Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island. La colorazione in sconto è quella dorata e ci sono 128 GB di memoria interna. Fate presto, perché a 1313,35€ è veramente interessante.

L’alternativa low-cost da comprare: iPhone 13

Se volete spendere molto meno invece, c’è il sempreverde iPhone 13 da 128 GB che si porta a casa con soli 799,00€, un prezzo drasticamente più basso dell’ultimo flagship dell’OEM di Cupertino. Lo trovate sempre su Amazon e anche lui gode dei medesimi vantaggi esclusivi del fratello maggiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.