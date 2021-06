Il miglior decoder digitale terrestre DVB-T2, che sia economico, ma abbia tutto (e anche di più) è proprio questo modello che costa 24€ su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis. Un prodotto top, salverà la tua TV e le tue tasche.

Miglior decoder digitale terrestre DVB-T2: il più economico è su Amazon

No, non devi cambiare la TV. Per continuare a guardare la televisione sullo stesso schermo anche dopo il passaggio al nuovo digitale devi solo accaparrarti un buon decoder, affidabile e ricco di funzioni. Perché no: sceglilo anche che costi poco o che – comunque – abbia un eccellente equilibrio fra qualità e prezzo.

Il migliore per rapporto qualità/prezzo, secondo noi e secondo le centinaia di recensioni Amazon, è certamente Picco T265. Perché? Lascia che ti racconti cosa ti offre e capirai che è la scelta migliore che puoi fare oggi per farti trovare preparato ore e negli anni futuri.

Prima di tutto, puoi sfruttarlo collegandolo a una TV mediamente recente (o recentissima) attraverso l'uscita HDMI. Se invece hai a casa un vecchio televisore a tubo catodico, nessun problema, c'è anche un'uscita SCART.

C'è il pieno supporto allo standard DVB-T2 ed al codec HEVC a 10 bit: non è un dettaglio trascurabile perché significa che questo apparecchio rimarrà utilizzabile per parecchi anni. Se manca la compatibilità HEVC a 10 bit, il decoder che compri oggi, lo cestini a breve: stai molto attento a questa caratteristica quando valuti l'acquisto.

Fra gli altri pregi indiscussi di questo gioiellino è impossibile trascurare che puoi connetterlo a Internet in WiFi e godere di YouTube e non solo: ti basta usare un'antenna come questa, che devi inserire nella porta USB frontale. E sai qual è il bello? Attraverso la stessa porta potrai anche inserire delle memorie esterne e riprodurre film, foto e musica: é un vero e proprio mediaplayer!

Insomma, proprio questo modello da 24€ senza dubbio alcuno è il miglior decoder digitale terrestre DVB-T2 economico e la cosa interessante è che lo trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis: ti arriva a casa in pochissimo tempo e lo inizi a sfruttare subito. Naturalmente, in confezione troverai anche il telecomando (con batterie) e le istruzioni in Italiano per configurarlo rapidamente.

