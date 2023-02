Midea: termoventilatore elegante a basso consumo, solo 22€

Se vuoi avere la casa bella calda senza consumare troppo allora dai un’occhiata a questa offerta che ho trovato su Amazon. Fai il colpaccio e metti nel tuo carrello il termoventilatore a basso consumo Midea a circa 22 euro, invece che 45,90 euro.

Con questo sconto taglia prezzo del 52% avrai un notevole risparmio di quasi 24 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa una piccola stufetta molto elegante e compatta che puoi mettere dove vuoi. La stanza diventa subito calda e risparmi sui consumi.

Midea: il termoventilatore che scalda e non consuma

Questo termoventilatore ha un design molto bello ed elegante. È super compatto e quindi occupa anche pochissimo spazio. Lo puoi mettere davvero dove vuoi. Ha una comoda maniglia sull’angolo per facilitare il trasporto e una base stabile. Pesa solo 3 Kg ma ha una potenza di 1500 W che garantisce la massima efficienza in termini di riscaldamento.

È dotata di un elemento riscaldante ceramico che scalda subito la stanza e quindi abbatte anche i consumi. Ruota a 30° per distribuire il calore dappertutto ed è silenzioso anche quando è al massimo. Ha un termostato per la temperatura che puoi regolare dal minimo al massimo e uno per la ventola che determina la velocità. Se dovesse cadere si spegne subito e ha una protezione da surriscaldamento. In questo modo garantisce la massima sicurezza.

Un offerta così è assolutamente da prendere al volo. Non durerà molto per cui dovrai essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista il tuo termoventilatore a basso consumo Midea a circa 22 euro, invece che 45,90 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.