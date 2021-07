Microsoft Windows 365 costerà ben 31 dollari al mese. Tuttavia, dobbiamo ancora scoprire quali saranno i costi ufficiali del servizio per le altre regioni.

Microsoft Windows 365: 31$ al mese per il piano intermedio

Microsoft ha annunciato Windows 365, un nuovo servizio del colosso di Redmond che consentirà alle aziende di accedere ai PC cloud da qualsiasi luogo tramite lo streaming di Windows 10 o Windows 11 in un browser Web su qualsiasi dispositivo.

Lo sviluppo arriva in un momento in cui sempre più aziende si stanno muovendo verso l'Hybrid Working e verso il lavoro a distanza; non di meno, molte società hanno deciso di offrire opzioni di lavoro da remoto permanenti dopo questa pandemia da CoVid-19.

Al momento dell'annuncio del servizio Windows 365, la società non ha rivelato i dettagli sui prezzi. Ora, dopo solo un giorno, la casa di Redmond ha tolto i veli al prezzo che le società dovranno pagare per utilizzare un PC Windows virtuale nel cloud. Stiamo parlando di 31 dollari al mese.

L'opzione in questione offre due CPU, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Tenete presente che questa non è l'opzione più economica presente in listino, in quanto Microsoft ha dichiarato che avrebbe offerto anche un piano con una singola CPU, 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Non si sa quanto costerà, tuttavia.

Essendo parte dell'opzione Windows 365 Business, l'abbonamento è pensato per le aziende con meno di 300 utenti. La società ha confermato che offrirà molte più opzioni, sia in termini di configurazioni che di fascia di prezzo, da rilasciare solo quando il prodotto sarà disponibile globalmente il 2 agosto.

Al momento, la realtà americana offre 12 diverse configurazioni sia per Windows 365 Business che per la Enterprise Edition: da 1 CPU a 8 CPU e da 1 GB di RAM a 32 GB di RAM. I clienti partner saranno in grado di ridimensionare la potenza di elaborazione, quindi non mancheranno le possibilità di scelta.

Ricordiamo che Windows 365 sarà disponibile solo per le aziende quando verrà lanciato il 2 agosto e avrà solo piani in abbonamento. Gli utenti singoli non saranno in grado di acquistarlo. Restiamo in attesa da parte di Microsoft per saperne di più nei giorni a venire.

