Microsoft Surface Pro 9 a prezzo ESPLOSIVO su Amazon: sconto assurdo di 240€

Questa straordinaria macchina è alimentato da un processore Intel Core i5 di 12ª generazione con grafica Intel Iris Xe, che offre prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti. Questo significa che potrai sperimentare progressi significativi in termini di produttività, giochi e streaming anche grazie alla presenza di ben 8GB di RAM e 256GB di storage. Naturalmente, massimo supporto al sistema operativo Windows 11.

Lo schermo touchscreen PixelSense da 13″, con risoluzione massima di 2880×1920 pixel, offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente. E grazie al sostegno integrato, potrai regolare l’angolazione del dispositivo secondo le tue esigenze.

Il Surface Pro 9 offre fino a 15,5 ore di autonomia, permettendoti di lavorare, giocare o guardare i tuoi film preferiti senza interruzioni. E se hai bisogno di una penna digitale per il tuo lavoro o per la tua creatività, il dispositivo è progettato per essere utilizzato con la Surface Slim Pen 2, che può essere riposta e ricaricata in un apposito scomparto nella Tastiera Signature per Surface Pro (venduta separatamente).

Il dispositivo è dotato di porte Thunderbolt 4, ideali per una produttività desktop completa e per giocare in modalità locale. E per completare il quadro, il Surface Pro 9 è disponibile in nuovi colori intensi che potrai abbinare e combinare secondo il tuo stile.

